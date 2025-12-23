Famiglia nel bosco i bambini restano nella struttura protetta | la decisione del tribunale dei minori

I bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente tecnico d’ufficio incaricata dal tribunale, Simona Ceccoli, avrà 4 mesi di tempo per verificare lo stato ‘psichico’ dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. E’ quanto stabilisce l’ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni dell’Aquila, presieduto da Cecilia Angrisano, nella quale vengono assegnati 4 mesi alla perita Ceccoli per rispondere ai quesiti posti con una ‘indagine personologica e psico-diagnostica’ ai genitori ma anche ai bambini, che restano nella struttura protetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

