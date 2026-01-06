L'Inps può pignorare la pensione, ma solo in determinate condizioni stabilite dalla legge. La recente sentenza n. 216 del 2025 della Corte Costituzionale ha chiarito i limiti e le modalità di tale procedura, tutelando i diritti dei pensionati. È importante conoscere i parametri che regolano questa pratica, per comprendere quando e come può essere applicata.

Con la sentenza n. 216 del 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su un tema di forte impatto sociale: il pignoramento delle pensioni da parte di Inps, per il recupero di indebiti previdenziali o per mancati versamenti di contributi. La decisione in oggetto chiarisce definitivamente che questa forma di pignoramento è legittima. Ma attenzione, perché l’istituto può avvalersene soltanto entro precisi limiti, e nel rispetto di una soglia minima di tutela per il pensionato. Il caso concreto e il possibile contrasto delle norme. In sintesi, la pronuncia nasce dall’iniziativa del tribunale di Ravenna, che aveva messo in dubbio la compatibilità della normativa speciale previdenziale con i principi di uguaglianza e di tutela sociale, stabiliti dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inps può pignorare la pensione ma solo a queste condizioni

Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza sul suo ritorno a Sanremo: “Sì ma solo a queste condizioni”

Leggi anche: Premi INAIL artigiani 2025: riduzione del 5,07%: ma solo a queste condizioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pensione l’INPS può pignorarla per recuperare contributi omessi o indebiti | cosa sapere.

Pensioni, da oggi scattano i pignoramenti dell’Inps. Ecco chi rischia - Pensioni, arrivano i pignoramenti dell'Inps dopo l'ultima sentenza della Corte Costituzionale. msn.com