Vandali hanno danneggiato la Baita Fenice, un rifugio situato sul Monte Cerreto nel territorio di Angri. L’atto di distruzione ha cancellato parte della memoria storica della zona, lasciando segni evidenti sulla struttura. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La baita rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e il patrimonio naturale della zona.

Un atto di distruzione ha colpito il rifugio Baita Fenice, situato sul Monte Cerreto nel territorio di Angri. L’interno della struttura è stato devastato da sconosciuti che hanno distrutto arredi e un prezioso angolo della memoria dedicato alla storia degli escursionisti. La struttura era stata realizzata e mantenuta esclusivamente grazie all’impegno di volontari e appassionati di montagna. Nei giorni scorsi si è verificata l’irruzione che ha compromesso gravemente la funzionalità del luogo. Il danno al patrimonio collettivo dei volontari. L’episodio ha messo a nudo la vulnerabilità delle opere nate dalla passione civile. La Baita Fenice non è un edificio gestito da enti pubblici o società private, ma rappresenta un esempio di come la comunità locale possa costruire spazi condivisi senza supporto istituzionale diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baita Fenice: i vandali cancellano la memoria storica di Angri

Arte e memoria: esposizioni e proiezioni tra memoria storica e impegno civile per la PalestinaA Massa, nella cornice di Palazzo Ducale, si intensifica il dibattito pubblico intorno alla Palestina con una serie di appuntamenti che uniscono...

Shoah: La Fenice di Venezia celebra la Giornata della memoriaArezzo, 13 gennaio 2026 – Il Teatro La Fenice di Venezi a celebra il Giorno della Memoria 2026, in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dello...