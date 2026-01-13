Shoah | La Fenice di Venezia celebra la Giornata della memoria

Il Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026 con un evento dedicato alla memoria delle vittime delle persecuzioni naziste. L’appuntamento, previsto per domenica 25 gennaio alle ore 10, offre un momento di riflessione e musica per ricordare le persecuzioni e promuovere la consapevolezza storica. Un’occasione per onorare la memoria e sensibilizzare sul valore della tolleranza e dei diritti umani.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.