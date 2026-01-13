Shoah | La Fenice di Venezia celebra la Giornata della memoria
Il Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026 con un evento dedicato alla memoria delle vittime delle persecuzioni naziste. L’appuntamento, previsto per domenica 25 gennaio alle ore 10, offre un momento di riflessione e musica per ricordare le persecuzioni e promuovere la consapevolezza storica. Un’occasione per onorare la memoria e sensibilizzare sul valore della tolleranza e dei diritti umani.
Arezzo, 13 gennaio 2026 – Il Teatro La Fenice di Venezi a celebra il Giorno della Memoria 2026, in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazista, con un evento di riflessione e musica che si svolgerà domenica 25 gennaio a partire dalle ore 10.00 nella sala grande del Teatro di Campo San Fantin. Nella prima parte dell'evento si svolgerà una cerimonia cittadina nella quale si succederanno gli interventi istituzionali del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro; di Dario Calimani, presidente della Comunità Ebraica di Venezia; e di Nicola Colabianchi, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro La Fenice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
