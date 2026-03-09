Azzurra Gallo | Top 11 mondiale e magnum d’onore a Costigliole

A Costigliole d’Asti, la giovane difensora è stata premiata con un magnum di Asti Spumante in riconoscimento della sua inclusione nella Top 11 Mondiale Under 20 dell’IFFHS. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e appassionati di calcio giovanile. La premiazione ha sottolineato il successo di Gallo nel panorama internazionale delle giovani promesse.

Costigliole d'Asti ha omaggiato Azzurra Gallo con un magnum di Asti Spumante, celebrando la giovane difensora inserita nella Top 11 Mondiale Under 20 dell'IFFHS. Il sindaco Enrico Cavallero ha voluto sottolineare il legame tra il piccolo comune e l'atleta che rappresenta l'Italia su scala globale. L'anno 2025 segna per la classe 2006 una stagione di riconoscimenti senza precedenti, con la UEFA che già nel corso del torneo europeo l'aveva inclusa nella formazione ideale. Non si tratta di semplice elogio locale, ma di un posizionamento tecnico che colloca il nome della ragazza accanto a stelle di club come Barcellona, Real Madrid e Chelsea.