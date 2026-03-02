Esordio azzurro per Veronesi | Che grande onore la maglia azzurra

L’atleta cremonese ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra durante le qualificazioni al Mondiale 2027. L’esordio si è svolto in una partita ufficiale e rappresenta un momento importante sia per lui che per la città di provenienza. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, segnando un passo significativo nella sua carriera sportiva.

alla prima apparizione con la maglia azzurra, veronesi ha totalizzato 8 punti in 13 minuti, assieme a 3 rimbalzi e 1 assist. il contributo del giovane è stato soprattutto valorizzato dall’energia difensiva e dall’attenzione nel contenere gli avversari, elementi evidenziati come cardini della sua prestazione iniziale. il commissario tecnico luca banchi ha deciso di inserirlo subito tra i titolari, convinto che partire dall’inizio potesse aiutare la gestione del sovraccarico di emozioni e favorire una sinergia immediata con i compagni di squadra. è stata una scelta supportata dall’operato degli altri elementi della formazione, che hanno facilitato l’ingresso in campo del giovane veronesi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Esordio azzurro per Veronesi: "Che grande onore la maglia azzurra Veronesi: "È un onore indossare per la prima volta questa magliaLa serata del 27 febbraio 2026 ha messo in luce la compattezza di Italbasket contro la Gran Bretagna. Esposito vestirà la maglia della Sampdoria: "Giocare nello Spezia è stato un grande onore"Con l’ufficializzazione di Salvatore Esposito da parte della Sampdoria (cessione a titolo temporaneo per 500mila euro con obbligo di riscatto dallo... Una raccolta di contenuti su Esordio azzurro. Temi più discussi: Basket: Italia, i 12 per la Gran Bretagna. Si rivede Spissu, esordio per Veronesi; BM FIBA WORLD CUP/ POST MATCH - Giovanni Veronesi: È stato un sogno che si è avverato; Gran Bretagna-Italia 57-93 basket, le pagelle degli azzurri: Mannion vola, che esordio di Veronesi; WC’27 Qualifiers. I 12 per G.Bretagna-Italia. Out Flaccadori, Bortolani e Ferrari. Esordio per Veronesi. Oggi a Newcastle (20.30 italiane, Sky Sport e DAZN) 26 Febbraio 2026. Basket: Italia, i 12 per la Gran Bretagna. Si rivede Spissu, esordio per VeronesiSono stati resi noti i 12 giocatori con cui l'Italia giocherà a Newcastle upon Tyne contro la Gran Bretagna. Luca Banchi porterà alla Vertu Motors Arena ... oasport.it Gran Bretagna-Italia 57-93 basket, le pagelle degli azzurri: Mannion vola, che esordio di VeronesiSecondo colpo esterno per l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Battuta a Newcastle upon Tyne la Gran Bretagna con quella che, a conti fatti, è ... oasport.it Una notte da sogno per Flavio Cobolli: l'azzurro si impone su Frances Tiafoe in due set e CONQUISTA il suo terzo titolo in carriera vincendo l'ATP 500 di Acapulco. Grazie a questo trionfo Flavio farà il suo esordio assoluto nella Top 15 ATP #SkySport #SkyT facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Curling, esordio vincente per il quartetto azzurro Battuti i campioni olimpici della Svezia 7-6 #SkySport #MilanoCortina2026 x.com