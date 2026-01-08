Natale ad Aversa | altri due eventi nel week end

Da casertanews.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Natale ad Aversa 2025”, lo straordinario cartellone di eventi messo in piedi dall'Amministrazione Matacena, continuerà anche questo fine settimana con altri due appuntamenti di rilievo.Domani, venerdì 9 gennaio, con inizio alle ore 20:00, presso la chiesa dello Spirito Santo in piazza Cirillo. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Eventi week-end: “Festa di Natale” a Villa Arconati e “Natale nel Cuore” a Cesate

Leggi anche: Cosa fare a Torino nel lungo week-end festivo di Natale e Santo Stefano: tutti gli eventi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Befana, Reggia e monumenti gratis: gli eventi casertani dal 2 gennaio all'Epifania; Aversa, Epifania tra festa, solidarietà e musica: due giorni di eventi; Natale e Capodanno ad Amalfi, tra numeri da record e ultimi eventi in programma (VIDEO) - -; Lamezia, Epifania nella parrocchia di San Raffaele: presepe vivente e musical 'Canto di Natale'.

natale aversa due eventiNatale ad Aversa, proseguono eventi: spettacolo di Cinzia Mirabella e omaggio a Cimarosa - Il cartellone del Natale ad Aversa 2025 prosegue anche dopo l'Epifania e nel fine settimana torna nella chiesa dello Spirito Santo, in ... pupia.tv

natale aversa due eventiSan Cipriano d’Aversa, bilancio positivo per “Un Magico Natale 2025”: eventi e una rete di comuni per valorizzare il territorio - Con la fine delle festività natalizie è tempo di bilanci: lo scorso 30 dicembre si è concluso il cartellone degli eventi di ... pupia.tv

natale aversa due eventiUltimo week end dell'anno all'insegna degli appuntamenti natalizi - Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età ma quest'ultimo scorcio di 2025 regala anche concerti, spettacoli teatrali, mostre. casertanews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.