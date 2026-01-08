Natale ad Aversa | altri due eventi nel week end

“Natale ad Aversa 2025”, lo straordinario cartellone di eventi messo in piedi dall'Amministrazione Matacena, continuerà anche questo fine settimana con altri due appuntamenti di rilievo.Domani, venerdì 9 gennaio, con inizio alle ore 20:00, presso la chiesa dello Spirito Santo in piazza Cirillo. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Eventi week-end: “Festa di Natale” a Villa Arconati e “Natale nel Cuore” a Cesate Leggi anche: Cosa fare a Torino nel lungo week-end festivo di Natale e Santo Stefano: tutti gli eventi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Befana, Reggia e monumenti gratis: gli eventi casertani dal 2 gennaio all'Epifania; Aversa, Epifania tra festa, solidarietà e musica: due giorni di eventi; Natale e Capodanno ad Amalfi, tra numeri da record e ultimi eventi in programma (VIDEO) - -; Lamezia, Epifania nella parrocchia di San Raffaele: presepe vivente e musical 'Canto di Natale'. Natale ad Aversa, proseguono eventi: spettacolo di Cinzia Mirabella e omaggio a Cimarosa - Il cartellone del Natale ad Aversa 2025 prosegue anche dopo l'Epifania e nel fine settimana torna nella chiesa dello Spirito Santo, in ... pupia.tv

San Cipriano d’Aversa, bilancio positivo per “Un Magico Natale 2025”: eventi e una rete di comuni per valorizzare il territorio - Con la fine delle festività natalizie è tempo di bilanci: lo scorso 30 dicembre si è concluso il cartellone degli eventi di ... pupia.tv

Ultimo week end dell'anno all'insegna degli appuntamenti natalizi - Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età ma quest'ultimo scorcio di 2025 regala anche concerti, spettacoli teatrali, mostre. casertanews.it

San Cipriano d'Aversa, bilancio positivo per "Un Magico Natale 2025": eventi e una rete di comuni per valorizzare il territorio - #Pupiatv - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.