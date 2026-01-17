Auto in fiamme nella notte a Valbrona | intervengono i vigili del fuoco si indaga

Nella notte a Valbrona, un’auto è stata interessata da un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona e gestire l’emergenza. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Intervento di soccorso tecnico urgente nella notte a Valbrona per un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata. L’allarme è scattato intorno alle 4.10 in via L. Puecher, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato esclusivamente il veicolo e, fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte. Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità, evitando che il rogo potesse estendersi ad altri mezzi o strutture vicine. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco Leggi anche: Auto in fiamme a Solofra: intervengono i Vigili del Fuoco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Valbrona, auto in fiamme nella notte - Nessuna persona coinvolta, non ancora chiara l'origine delle fiamme ... ciaocomo.it

Fiamme alte dal garage: bruciano un'auto, una bici elettrica, le batterie e l'inverter del fotovoltaico https://www.nordest24.it/incendio-autorimessa-ranzano-fontanafredda-pordenone-16-gennaio-2026 - facebook.com facebook

Auto in fiamme sulla A22, nessun ferito ma disagi al traffico. Il conducente - un 81enne fortunatamente rimasto illeso - è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta prima che la vettura andasse a fuoco x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.