Fumo e fiamme in un' abitazione | intervengono i vigili del fuoco

Martedì 16 dicembre, un incendio ha coinvolto un ristorante a Clauzetto, generando fumo e fiamme. L'allarme, scattato intorno alle 17, ha attivato prontamente le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, Spilimbergo e Maniago. Interventi rapidi e coordinati hanno permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area, dimostrando l’efficienza delle forze di soccorso in situazioni di emergenza.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 16 dicembre in un ristorante a Clauzetto. L'allarme è arrivato intorno alle 17 al comando di Pordenone che ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Spilimbergo e Maniago con due autopompe, un autobotte e un fuoristrada con modulo.

