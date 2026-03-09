Avellino l' associazione Talea in scena con la commedia Chi cerca trova…pure ' e mazzate

Sabato 14 marzo l’associazione teatrale amatoriale Talea si esibirà al teatro parrocchiale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Avellino con la commedia brillante “Chi cerca trova…pure 'e mazzate”. La rappresentazione si terrà in Piazza Don Luigi Sturzo 10 e vedrà sul palco un gruppo di attori dilettanti impegnati in una performance di teatro comico.

Sabato 14 marzo l'associazione teatrale amatoriale Talea sarà in scena, presso il teatro parrocchiale Sant'Alfonso Maria de' Liguori (Piazza Don Luigi Sturzo 10-Avellino) con la commedia comico brillante “Chi cerca trova.pure 'e mazzate".Per info e prenotazioni: 392 052 8210. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Ad Avellino in scena la commedia "'O scarfalietto"La compagnia teatrale ATLAS in collaborazione con la Diocesi di Avellino presenta:"'? ????????????" di Eduardo Scarpetta.

Floresha è scomparsa da 2 mesi, ora la cerca pure "Chi l'ha visto?"Sono passati oltre due mesi (era il 22 ottobre) dalla sua scomparsa ma, ancora oggi, la vicenda di Floresha Prengu è avvolta nel mistero.