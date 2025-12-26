Floresha è scomparsa da 2 mesi ora la cerca pure Chi l' ha visto?

Sono passati oltre due mesi (era il 22 ottobre) dalla sua scomparsa ma, ancora oggi, la vicenda di Floresha Prengu è avvolta nel mistero. La donna, 35enne di origine albanese, è sparita da Trento il 22 ottobre, quando era uscita per andare a lavorare senza fare più ritorno a casa. Ora, della sua. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

“Aiutateci a ritrovare Flora”: Appello per Floresha, giovane mamma che il 22 ottobre è uscita per andare al lavoro non è più tornata a casa a #Trento. Qualcuno l’ha incontrata o ha sue notizie [PAGINA] https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentS - facebook.com facebook