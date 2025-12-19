Ad Avellino in scena la commedia ' O scarfalietto
Ad Avellino, la scena si anima con una divertente commedia presentata dalla compagnia ATLAS in collaborazione con la Diocesi. Un appuntamento imperdibile dedicato al grande Eduardo Scarpetta, che porta in teatro le sue irresistibili atmosfere e personaggi. Un’occasione per immergersi nel teatro classico napoletano, tra risate e riflessioni, in un evento che promette di coinvolgere e intrattenere il pubblico.
La compagnia teatrale ATLAS in collaborazione con la Diocesi di Avellino presenta:"'?????????????" di Eduardo Scarpetta.
