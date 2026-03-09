Il 20 marzo, il Nolurè Lounge Bar di Avellino ospiterà una serata di musica live con Vincenzo Russo come protagonista. L'evento si svolgerà nel locale situato in città, dove Russo si esibirà sul palco offrendo una performance musicale. La serata è stata annunciata dal locale e prevede l'ingresso per il pubblico.

Una serata di musica live vedrà protagonista Vincenzo Russo sul palco del Nolurè Lounge Bar ad Avellino. L’evento è fissato per il 20 marzo 2026, offrendo un momento di aggregazione in un contesto informale. Si tratta di un appuntamento che si inserisce nel più ampio calendario delle serate acustiche che animano i locali della città irpina. L’iniziativa non è isolata ma fa parte di una rete di proposte culturali che cercano di riattivare la vita sociale del territorio. Il locale ospiterà l’artista in un formato che privilegia l’intimità e la qualità dell’esecuzione musicale. Questo tipo di proposta risponde a una domanda crescente da parte del pubblico locale, abituato a cercare esperienze autentiche lontano dai grandi eventi commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino: 20 marzo, Russo anima il Nolurè con musica live

