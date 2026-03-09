Musica live ad Avellino | Vincenzo Russo al Nolurè Lounge Bar
Il 20 marzo il Nolurè Lounge Bar di Avellino ospiterà una serata di musica dal vivo con Vincenzo Russo che si esibirà sul palco. L’evento prevede l’ingresso gratuito e l’inizio dello spettacolo è programmato per le ore 21. La serata si svolgerà all’interno del locale, situato nel centro della città.
