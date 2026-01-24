Nella zona di Santa Maria Novella a Firenze, una donna è stata vittima di una rapina con accoltellamento all’alba. L’episodio mette in evidenza le criticità legate alla sicurezza nelle ore notturne nel centro storico, in particolare per i lavoratori della ristorazione e coloro che gestiscono attività con incassi e chiusure tardive. Un episodio che richiama l’attenzione sulla tutela delle persone e dei beni in un’area di grande afflusso.

FIRENZE – Aggredita e ferita con un coltello durante un tentativo di rapina. E’ accaduto all’alba di oggi, 24 gennaio 2026, a Firenze. Una donna di 29 anni è stata assalita in via Cennini, nella zona della stazione di Santa Maria Novella, da due sconosciuti che volevano rapinarla e poi, quando ha tentato di opporre resistenza, è stata ferita alla schiena con un’arma da taglio. La 29enne, di origini cinesi e titolare di un ristorante, a cui i due rapinatori hanno portato via il portafoglio, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova per una ferita giudicata non grave. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: rapinata e accoltellata all’alba nella zona di Santa Maria Novella

Leggi anche: Firenze, cerimonia al Binario 16 della stazione di Santa Maria Novella

Leggi anche: Firenze: tenta di rubare nel cantiere del museo Mundi a Santa Maria Novella. Arrestata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Donna accoltellata e rapinata a FirenzePaura a Firenze, alle prime ore del mattino nell’area della stazione di Santa Maria Novella, dove una donna di 29 anni, di origine cinese, è stata ferita ... gonews.it

Accoltellata alla schiena e rapinata alla stazioneFIRENZE: Una giovane donna di 29 anni è stata accompagnata in ospedale: due uomini l'avrebbero bloccata e, dopo averla colpita, le avrebbero rubato il denaro ... toscanamedianews.it

Firenze. Tratti in arresto due giovani per rapina, estorsione e resistenza in concorso. Grazie alle informazioni raccolte dalle vittime e alle immagini delle telecamere cittadine, i due uomini sono stati individuati in via Fratelli Rosselli e fermati dopo un tentativ - facebook.com facebook