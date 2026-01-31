Firenze | respinge avances sessuali giovane aggredita e picchiata a Santa Maria Novella

Una ragazza di 24 anni ha subito un’aggressione violenta a Firenze, ieri sera poco prima di mezzanotte. Mentre passeggiava in via Valfonda, vicino alla stazione di Santa Maria Novella, un uomo le si è avvicinato con intenzioni sessuali. La giovane ha respinto le avances, ma l’aggressore non si è fermato. L’ha presa a pugni e l’ha spinta a terra, lasciandola in strada ferita e sconvolta. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno cercando di identificare l’uomo.

FIRENZE – Aggressione choc a Firenze ieri sera, 30 gennaio 2026, poco prima della mezzanotte. Una ragazza di 24 anni è stata abusata e picchiata in via Valfonda, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. La vittima, una dominicana, è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha cercato il contatto fisico. Lei ha reagito spingendolo via e lui le ha tirato un forte pugno, facendola cadere a terra, poi le ha sferrato dei calci e si è allontanato. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione di un passante, che avrebbe visto la scena da lontano. E' stato chiamato il 112Nue e sul posto sono arrivati i carabinieri.

