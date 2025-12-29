Autovelox mobili | ecco dove sono piazzati questa settimana
La Polizia di Stato ha pubblicato le posizioni degli autovelox mobili attivi questa settimana. Le tratte indicate rappresentano i punti di controllo della velocità quotidianamente monitorati, contribuendo alla sicurezza stradale. Conoscere in anticipo le aree interessate permette ai conducenti di rispettare i limiti e guidare in modo responsabile, favorendo una circolazione più sicura per tutti.
La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
