Gli italiani si trovano di nuovo a fare i conti con i prezzi della benzina e del diesel in salita. Nonostante il greggio resti stabile, le pompe di benzina continuano ad aumentare i costi. Gli automobilisti sono costretti a spendere di più, anche se le quotazioni internazionali non mostrano variazioni significative. La situazione si fa difficile per chi deve fare il pieno ogni giorno.

Il caro carburanti non molla la presa. Anzi, dopo la breve pausa del weekend, sembra prendere nuovamente vigore. Ma la cosa più strana è che i nuovi aumenti sono scattati proprio mentre le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono scese per il secondo giorno consecutivo. Si tratta di una dinamica già vista e da cui non si riesce a uscire. Il caro carburanti non molla la presa. Al momento viene segnalato l’aumento di un centesimo, da parte di Eni, dei prezzi raccomandati di benzina e diesel. Una mossa che difficilmente rimarrà confinata all’azienda petrolifera italiana e che, c’è da scommetterci, presto verrà seguita anche dagli altri distributori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti spaventa gli italiani: malgrado i listini del greggio siano fermi, scattano gli aumenti alla pompa

Questa mattina si sono registrati aumenti significativi nei prezzi dei carburanti alla pompa, seguendo i recenti rialzi dei listini consigliati dai principali marchi.

Il prezzo del diesel torna a salire in tutta Italia.

