Aumenti di pedaggi e accise autotrasporto in ginocchio in Piemonte | la denuncia di Confartigianato

Confartigianato Imprese Piemonte segnala una situazione difficile per l'autotrasporto, aggravata dagli aumenti dei pedaggi e delle accise sui carburanti. Il settore, già sottoposto a numerose sfide, si trova ora in forte difficoltà, con conseguenze che rischiano di influire sulla continuità delle attività e sui costi di trasporto. La denuncia evidenzia la necessità di interventi per alleviare questa pressione crescente.

A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Piemonte, che denuncia una situazione critica del settore a causa degli aumenti del costo dei pedaggi e delle accise sui carburanti. "Se il buon anno si vede dall'inizio, allora il 2026 si annuncia tutto in salita, a causa di una serie di rincari che vanno dall'aumento del costo dei carburanti ai ‘ritocchi’ delle tariffe autostradali - ha dichiarato Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte -. Un ennesimo duro colpo per imprese e famiglie, che si aggiunge al rincaro delle altre voci, quali energia, materie prime e beni del carrello della spesa.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Autostrade e carburante, viaggiare in Piemonte nel 2026 costerà di più: accise e pedaggi, tutti gli aumentiA partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali e i costi del carburante in Piemonte subiranno aumenti.

