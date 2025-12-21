Autostrada A4 senza cantieri per le feste di Natale fatta eccezione per quelli della TAV

Durante il periodo natalizio, l'Autostrada A4 sarà priva di cantieri, fatta eccezione per quelli legati alla TAV. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha infatti previsto la sospensione di tutte le attività di cantiere in A31 e A4, ad eccezione di lavori urgenti e improrogabili, al fine di garantire un traffico più fluido durante le festività.

Nel periodo natalizio Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha programmato la sospensione di tutte le attività di cantiere sia in A31 che in A4, salvo la necessità di lavori urgenti e improcrastinabili al fine di rendere più scorrevole il traffico autostradale nel periodo festivo.

