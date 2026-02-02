Lavori lungo l' autostrada A4 | i provvedimenti per la viabilità

Questa settimana, lungo l’autostrada A4, sono in programma lavori di manutenzione che interesseranno l’edificio a ponte nell’area di servizio Scaligera. Per permettere i lavori, saranno chiuse una dopo l’altra le carreggiate tra i caselli di Verona Est e Soave. La circolazione subirà qualche rallentamento e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione ai segnali e di pianificare i viaggi in anticipo.

Gli interventi interesserranno il tratto della zona Est della provincia Scaligera, arrivando nel Vicentino, e prenderanno il via lunedì sera Nuova serie di interventi al via lungo l'autostrada A4 questa settimana. Avrà luogo un'attività di manutenzione dell’edificio a ponte dell’area di servizio Scaligera, che coinvolgerà a turno entrambe le carreggiate tra i caselli di Verona Est e Soave. In direzione Venezia, dal Km 299+100 al Km 301+750, si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 2 e mercoledì 3 febbraio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. L'intervento coinvolgerà tutte e due le carreggiate (direzione Milano dal Km 303+900 al Km 301+600 e direzione Venezia dal Km 304+100 al Km 301+400), sempre tra i caselli di Soave e Verona Est, dove gli utenti avranno a disposizione una sola corsia di marci nelle notti di mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, sempre dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

