marcello de rosa nominato presidente regionale di noi di centro

Marcello De Rosa è il nuovo presidente regionale di Noi di Centro in Campania. È stato chiamato a ricoprire il ruolo dal segretario nazionale Clemente Mastella. De Rosa ha radici profonde nel Casertano e si prepara a guidare il movimento in una fase cruciale. La nomina segna un passo importante per il partito nella regione.

Il segretario nazionale Clemente Mastella nomina Marcello De Rosa presidente regionale di Noi di Centro in Campania: forte radicamento nel Casertano. Marcello De Rosa è il nuovo presidente regionale di Noi di Centro in Campania. Caserta, 28 gennaio 2026 – Il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, di concerto con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta, ha nominato Marcello De Rosa nuovo presidente regionale del partito in Campania. La scelta ricade su una figura fortemente radicata nel territorio casertano e con una lunga esperienza amministrativa. De Rosa, candidato alle ultime elezioni regionali con la lista mastelliana, aveva ottenuto 7.

