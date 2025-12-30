Marcello FdI | Promuovere l' autonomia delle persone ipovedenti

Marcello di Fratelli d’Italia sottolinea l'importanza di promuovere l'autonomia e l'inclusione delle persone ipovedenti. L'obiettivo è valorizzare le competenze professionali specifiche e favorire un ambiente più accessibile, in cui ogni individuo possa sviluppare le proprie capacità e partecipare attivamente alla società. Un impegno che mira a garantire pari opportunità e a sostenere l'integrazione delle persone con disabilità visiva.

Dalla scuola al lavoro, più tutele per ciechi e ipovedenti: Marcello presenta proposta di legge - Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva e valorizzare le competenze professionali dedicate. altarimini.it

Marcello (FdI): «Un bilancio lontano dai bisogni reali dei cittadini» - Romagna non risponde alle reali priorità dei cittadini e dei territori e, per questo come gruppo, ... chiamamicitta.it

