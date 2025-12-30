Marcello FdI | Promuovere l' autonomia delle persone ipovedenti
Marcello di Fratelli d’Italia sottolinea l'importanza di promuovere l'autonomia e l'inclusione delle persone ipovedenti. L'obiettivo è valorizzare le competenze professionali specifiche e favorire un ambiente più accessibile, in cui ogni individuo possa sviluppare le proprie capacità e partecipare attivamente alla società. Un impegno che mira a garantire pari opportunità e a sostenere l'integrazione delle persone con disabilità visiva.
Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva e valorizzare le competenze professionali dedicate. Sono i punti centrali del progetto di legge presentato da Nicola Marcello di Fratelli d'Italia. "In Emilia-Romagna - ha ricordato il consigliere - dal 2019 è attivo un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Anffas: “Promuovere società inclusive per promuovere il progresso sociale"
Leggi anche: Promuovere l’autonomia delle donne, due nuovi corsi in partenza a Cesena
Marcello (FdI): un progetto di legge per l'autonomia delle persone ipovedenti - Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva e valorizzare le competenze professionali dedicate. msn.com
Dalla scuola al lavoro, più tutele per ciechi e ipovedenti: Marcello presenta proposta di legge - Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva e valorizzare le competenze professionali dedicate. altarimini.it
Marcello (FdI): «Un bilancio lontano dai bisogni reali dei cittadini» - Romagna non risponde alle reali priorità dei cittadini e dei territori e, per questo come gruppo, ... chiamamicitta.it
Gospel a Milano, con un cuore per il Congo. Unisciti a noi il 21 dicembre alle 18:00 per una serata di gioia, musica e solidarietà nella Sala Gregorianum, in Via Lodovico Settala 27. Ogni canzone sosterrà la vita quotidiana dell’orfanotrofio San Marcello, c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.