Si schianta contro la rotonda in auto e muore a 44 anni | tragedia sulla Pontina si chiamava Davide Spanu

Un incidente sulla Pontina si è concluso con una tragedia. Davide Spanu, 44 anni, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una rotonda. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso, mentre gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente sulla Pontina, dove ha perso la vita il 44enne Davide Spanu dopo essersi schiantato contro una rotonda. Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio sulla Pontina, poco prima di Sabaudia. Nelle prime ore del giorno un suv è uscito di strada alla rotatoria della Migliara 49, la stessa dinamica costata la vita a Davide Spanu

