Auto con km falsi | sequestrati 1,5 milioni all’imprenditore romano

Un imprenditore romano è stato coinvolto in un'operazione che ha portato al sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro. La vicenda riguarda la vendita di automobili con i chilometri falsificati, attraverso una rete organizzata per azzerare il contachilometri delle vetture. Le autorità hanno sequestrato i beni dell'imprenditore in seguito alle indagini sulla frode.

Un imprenditore romano ha sequestrare beni per oltre un milione e mezzo di euro dopo aver orchestrato una rete di vendita di auto con il contachilometri azzerato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato al blocco di una villa, veicoli di lusso e conti correnti esteri. La truffa ha colpito centinaia di acquirenti in tutta Italia, con un picco significativo nel Friuli Venezia Giulia. I fatti emergono chiaramente: l’uomo importava vetture dalla Germania, ne alterava i dati chilometrici e le immetteva sul mercato regionale come seminuove. Il meccanismo fraudolento coinvolgeva anche procedure di immatricolazione irregolari presso gli uffici della Motorizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

