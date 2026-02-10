Imprenditore tra Campania e Calabria | sequestrati 16 milioni per legami con la mafia

La Polizia ha sequestrato beni per oltre 16 milioni di euro a un imprenditore attivo tra Campania e Calabria. L’uomo, coinvolto in settori come pulizie, immobiliare, nautica e sanitario, è stato colpito da un provvedimento di sequestro perché sospettato di avere legami con la ‘ndrangheta. L’operazione arriva dopo indagini che hanno ricostruito una rete di interessi illeciti, portando al blitz e al sequestro di beni di proprietà dell’imprenditore.

Sequestro da 16 milioni: la Polizia colpisce un imprenditore legato alla 'ndrangheta. Un imprenditore con interessi nei settori delle pulizie, immobiliare, nautica e sanitario è stato colpito da un provvedimento di sequestro beni per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro. L'operazione, condotta dalla Polizia di Salerno con il supporto del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine locale, mira a contrastare il reimpiego di proventi derivanti da attività illecite e a colpire le connessioni dell'imprenditore con diverse organizzazioni mafiose operanti su tutto il territorio nazionale.

