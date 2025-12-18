Paura all' alba sulla provinciale | due auto finiscono ribaltate nelle campagne

All'alba, sulla provinciale di Cisternino, due auto si sono ribaltate nelle campagne, creando momenti di grande tensione. La scena, avvolta dalla luce del primo mattino, testimonia un incidente di notevole impatto che ha attirato l’attenzione di residenti e soccorritori. Un episodio che ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e imprevisto sulle strade di campagna.

CISTERNINO - Si sono vissuti momenti di grande tensione alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 18 dicembre alle porte di Cisternino, sulla sp16, dove due auto sono finite ribaltate nelle campagne danneggiandosi gravemente. Quattro i feriti. Sul posto si sono recate quattro ambulanze del 118.

