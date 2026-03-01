Download di app 18+ bloccati | Apple introduce controlli età obbligatori per ora in Australia e Brasile

Da fine febbraio 2026, Apple ha implementato un sistema di blocco automatico che impedisce il download di app classificate 18+ in Australia, Brasile e Singapore. La misura riguarda le app in queste nazioni e si applica a partire dal 24 febbraio. La funzione mira a limitare l’accesso a contenuti per adulti attraverso il sistema di controllo dell’età.

A partire dal 24 febbraio 2026, Apple ha attivato un sistema di blocco automatico per il download di applicazioni classificate 18+ in Australia, Brasile e Singapore. Gli utenti di questi paesi non possono più scaricare contenuti per adulti dall'App Store senza aver prima superato un processo di verifica dell'età attraverso metodi che Apple definisce ragionevoli. Una mossa che segna un punto di svolta nella gestione dei contenuti digitali e che anticipa sviluppi simili in altre giurisdizioni. La decisione arriva in risposta a normative sempre più stringenti sulla protezione dei minori nel mondo digitale.