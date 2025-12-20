Riserva legge 68 99 nelle GPS | sarà necessario dimettersi per accedere al diritto? Pillole di Question Time

Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente Sonia Cannas, è stata affrontata una questione legata alla riserva prevista dalla legge 68/99 nelle GPS. La discussione si è concentrata sulla possibilità di accedere ai posti riservati senza dover presentare le dimissioni e sulle procedure da seguire. Riserva legge 68/99 nelle GPS: sarà necessario dimettersi per accedere al diritto?

Leggi anche: Riserva Legge 68/1999: come va indicata nelle domande del concorso PNRR3. Pillole di Question Time

Leggi anche: Servizio civile, nazionale o universale: nelle GPS non dà punteggio ma riserva. Pillole di Question Time

