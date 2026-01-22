Audi Q3 | come va la nuova generazione con il 2.0 turbo da 204 Cv

La nuova Audi Q3, con il motore 2.0 turbo da 204 CV, si presenta come una versione aggiornata del suo modello. La quarta generazione mantiene l’identità del SUV compatto, offrendo miglioramenti in comfort e tecnologia. Progettata per coniugare stile e funzionalità, questa vettura si adatta alle esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni in un segmento in continua evoluzione.

Se è vero che non esiste nulla che non si possa descrivere con una singola parola in tedesco, allora parlando dell'Audi Q3 non basta che citare il termine Erfolgsrezept. Ovvero, "formula del successo", perfetta sintesi dell'intuizione originale dalla quale è nato uno dei principali best-seller dei quattro anelli: unire lo sfizio e la desiderabilità di un'Audi ad un pragmatico formato di Suv compatto. Non ha sorpreso nessuno che il riscontro del mercato sia stato immediatamente positivo, al punto che dal 2011 a oggi ne sono stati venduti oltre due milioni di esemplari, il che la posiziona sul podio dei modelli più popolari dei quattro anelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nuova Audi Q3, com’è e come va la terza generazione del suv tedesco. Confermata la versione dieselForte di oltre due milioni di unità vendute in tutto il mondo, Audi presenta la terza generazione di Q3, il suv best seller in Italia che, nella nuova veste, aggiunge un tocco di sportività al suo ... ilsole24ore.com

Nuova AUDI Q3, come va su strada il Suv dei Quattro AnelliLa nuova Audi Q3 non perde un grammo di fascino rispetto al modello precedente, perché le proporzioni sono le stesse, anche se è più lunga di 4,7 cm, più bassa di 1,5 cm e più larga di 0,3 cm. Lo ... motorionline.com

