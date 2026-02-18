Audi Q3 | pregi e difetti radiografia della versione a benzina da 204 Cv

Audi ha presentato la Q3 con motore a benzina da 204 cavalli, perché desidera offrire un’auto che unisca prestazioni elevate a comfort di guida. La vettura si distingue per una guida agile e reattiva, ideale per chi cerca sicurezza e divertimento in città e fuori porta. Dentro, gli interni sono spaziosi e curati nei dettagli, con tecnologie di bordo che semplificano la vita quotidiana.

È uno dei modelli più popolari in assoluto della casa dei quattro anelli, dato che negli ultimi 15 anni sono stati venduti oltre due milioni di esemplari. Parliamo dell'Audi Q3, il Suv compatto del marchio di Ingolstadt, giunto ormai alla sua terza generazione. Questa versione rinnovata risulta più adulta e matura di quelle passate, con un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico. Nata dalla piattaforma Mqb Evo, la vettura è stata rivoluzionata anche nello stile, con linee più morbide e massicce rispetto alla vecchia serie. L'abitacolo si allinea ai modelli più recenti della casa dei quattro anelli, con un nuovo doppio schermo panoramico (quadro strumenti e display infotainment) definito Digital Stage da Audi.