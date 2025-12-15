Anziano investito da un furgone | anziano 92enne in elisoccorso al Maggiore è gravissimo

Un uomo di 92 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un furgone a Bibbiano, lungo la strada provinciale 22. L'incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 15 dicembre, e l'anziano è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in condizioni critiche.

Si trova in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma l'anziano di 92 anni, investito da un furgone nella mattinata di lunedì 15 dicembre a Bibbiano, lungo la strada provinciale 22, in via Gian Battista Venturi. Sul posto, oltre all'ambulanza della Croce arancione di.

