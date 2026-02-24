Raid vandalico all' interno del plesso ' Platani' svuotati gli estintori

Un gruppo di vandali ha saccheggiato il plesso 'Platani' di via Filippo Saporito ad Aversa, svuotando gli estintori e danneggiando le pareti. La causa sembra essere un gesto di protesta o vandalismo, che ha lasciato l’edificio in condizioni di completo abbandono. I residenti del rione Unrra Casas si sono svegliati con l’area sprovvista di strumenti di sicurezza e con segni evidenti di danneggiamenti. La polizia indaga sui responsabili di questo episodio.

Raid all'interno del plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa, nel rione popolare Unrra Casas. Nella notte tra domenica e lunedì, i malfattori si sono introdotti nell'istituto da una finestra. Poi una volta dentro hanno aperto gli estintori e lasciato scritte sui muri. Un atto vandalico in piena regola scoperto dal personale scolastico solo all'apertura dei cancelli.