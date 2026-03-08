LIVE Sinner-Shapovalov ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | Shelton in campo inizia l’attesa per il match del n2

Alle 20.25, sul Campo 1 di Indian Wells, si è concluso il primo match della giornata con Sabalenka che ha sconfitto Cristian in due set, 6-4, 6-1. Nel frattempo, sullo stesso campo, Shelton è entrato in campo, mentre si attende l'inizio del match tra Sinner e Shapovalov, che rappresenta uno degli incontri più attesi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Buonasera amici di OA Sport, è terminato il primo match del Campo 1 ad Indian Wells, con Sabalenka che ha battuto agilmente la rumena Cristian, superata con un secco 2-0 (6-4, 6-1). Alle 21.00, sarà il turno di Ben Shelton, impegnato nel derby statunitense con Learner Tien, poi sarà la volta del nostro Sinner. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. Sul campo centrale andrà in scena un confronto molto interessante tra il n.2 del mondo e il mancino canadese, dotato di tantissimo talento, ma non sufficientemente continuo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il cammino del n.2 inizia nella notteBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il...

SERATA IN CALIFORNIA Se non sapete cosa fare questa sera, ecco un suggerimento: guardare il tennis di Indian Wells! Gli azzurri puntano gli ottavi di finale: dalle 20.30 Jasmine Paolini affronta Ajla Tomljanovic, poi è il turno di Sinner-Shapovalov! Ne - facebook.com facebook

