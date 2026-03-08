Nel torneo ATP di Indian Wells 2026, Flavio Cobolli ha vinto il suo primo match contro Miomir Kecmanovic in tre set. Ora si prepara a sfidare Frances Tiafoe nei sedicesimi di finale, con l'incontro programmato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo. L'appuntamento si terrà in un orario da definire e sarà visibile in streaming.

Dopo aver sconfitto all’esordio Miomir Kecmanovic in tre set, Flavio Cobolli si appresta a tornare in campo nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 marzo per affrontare Frances Tiafoe nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro e lo statunitense si incrociano nuovamente a distanza di una settimana dall’ultimo atto dell’ATP 500 di Acapulco, che ha visto trionfare il nostro portacolori per 7-6 6-4. Il 23enne romano, accreditato della quindicesima testa di serie, ha a disposizione una grande opportunità sul cemento della California ritrovandosi virtualmente al 14° posto della classifica mondiale (sarebbe il suo nuovo best ranking) e non troppo distante dalla 12ma piazza del norvegese Casper Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cobolli-Tiafoe oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Cobolli-Kecmanovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cobolli Tiafoe oggi ATP Indian Wells....

Temi più discussi: VIDEO. Cobolli Tiafoe: highlights Atp Acapulco; ATP Acapulco, Cobolli-Tiafoe per il titolo: dove vedere la finale in tv; Cobolli-Tiafoe, vale il primo titolo nel 2026 per Flavio: quando e dove vederla; Cobolli è on fire! Magia nel finale contro Tiafoe e trionfo storico ad Acapulco.

Cobolli-Tiafoe oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingDopo aver sconfitto all'esordio Miomir Kecmanovic in tre set, Flavio Cobolli si appresta a tornare in campo nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 ... oasport.it

LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, 6-4, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il trofeo ed entra in top15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.28 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Tiafoe. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Terzo turno a Indian Wells per Flavio Cobolli contro Frances Tiafoe (ATP 22)! FORZA Flavio - facebook.com facebook

Flavio Cobolli parte bene a Indian Wells L’azzurro rimonta Kecmanovic e conquista il primo successo in carriera nel torneo californiano. Al terzo turno ci sarà Frances Tiafoe, remake della recente finale di Acapulco. Il racconto del match x.com