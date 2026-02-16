Atp Indian Wells Sinner e Opelka in doppio | coppia vicina alla conferma

Jannik Sinner e Reilly Opelka si preparano a giocare in doppio all’Atp Indian Wells, dopo aver mostrato interesse a parteciparvi. La coppia si avvicina alla conferma ufficiale, mentre i due atleti stanno allenandosi insieme in vista del torneo. Sinner, nel frattempo, è tornato in campo a Doha, e questa novità alimenta le voci sulla loro possibile collaborazione a Indian Wells.

Nel giorno del suo ritorno in campo nell'Atp 500 di Doha, prende sempre più corpo la notizia di una possibile presenza di Jannik Sinner nel tabellone del doppio del Masters 1000 di Indian Wells. A far coppia con il numero due del mondo, secondo le indiscrezioni riportate dal sito del canale Fitp Supertennis, dovrebbe essere l'americano Reilly Opelka. Attuale n.66 del ranking, il ventottenne nativo del Michigan tornerà a far coppia con l'azzurro a quattro anni di distanza dalla loro prima e sino ad ora unica uscita che culminò con il successo nell'Atp 250 di Atlanta del 2021.