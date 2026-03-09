Cosa: L’edizione 2026 della mostra “Atomi di Immaginazione”, parte integrante del progetto nazionale Art&Science Across Italy.. Dove e Quando: Presso il Museo dell’Arte Classica della Sapienza Università di Roma, visitabile dal 9 al 20 marzo 2026.. Perché: Un’occasione unica per osservare come la ricerca scientifica diventi ispirazione creativa nelle mani di centinaia di studenti delle scuole superiori romane.. Il connubio tra la rigorosa precisione della fisica e la libertà espressiva delle arti visive torna a essere protagonista negli spazi della Sapienza Università di Roma. In una città che respira storia e cultura, il Museo dell’Arte Classica si apre a una prospettiva decisamente contemporanea, ospitando la nuova tappa di Art&Science Across Italy. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Atomi di Immaginazione: scienza e arte alla Sapienza

Articoli correlati

Leggi anche: Ferrara: scienza e arte a confronto, la mostra ‘Atomi di immaginazione’ ispira i giovani talenti.

Unife, inaugura la mostra 'Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza'Ha inaugurato mercoledì 18 a Palazzo Turchi di Bagno la mostra ‘Atomi di immaginazione.

Contenuti e approfondimenti su Atomi di Immaginazione scienza e arte...

Temi più discussi: Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza; Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza; Genova ospita Atomi di immaginazione, la creatività degli studenti incontra la fisica; Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza, oggi la premiazione delle opere in mostra alla Biblioteca Universitaria.

Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienzala Biblioteca Universitaria di Genova accoglie circa 50 opere nate dal dialogo tra scienza e arte, realizzate dagli studenti delle scuole superiori del ... artribune.com

Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza, oggi la premiazione delle opere in mostra alla Biblioteca UniversitariaSelezionate i migliori lavori tra i 50 in esposizione fino al 13 marzo. I vincitori si contenderanno una borsa di studio per un master al CERN o ai laboratori INFN ... lavocedigenova.it

“Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, oggi la premiazione delle opere in mostra alla Biblioteca Universitaria x.com

Fa tappa a Genova la mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, inserita nella V edizione del progetto Art & Science across Italy. Protagoniste dell’esposizione sono 50 opere nate dall’impegno e dalla creatività di 150 studentesse e - facebook.com facebook