Caltignaga gara di equitazione nazionale e internazionale
Dal 5 all’8 marzo a Caltignaga si svolgerà una gara di equitazione che coinvolgerà atleti italiani e internazionali. L’evento si terrà presso lo Sporting Club Monterosa Novara, situato in via XXV Aprile, 4 Morghengo. La competizione si estenderà fino alla categoria 3L Sereni in sella, coinvolgendo i partecipanti delle discipline equestri su scala nazionale e internazionale.
Appuntamento con l'equitazione a Caltignaga dal 5 all'8 marzo. Allo Sporting Club Monterosa Novara, organizzatore dell'evento, di via XXV Aprile, 4 Morghengo, si terrà la gara di equitazione internazionale e nazionale fino alla categoria 3L Sereni in sella. Saranno coinvolti atleti da diversi.
