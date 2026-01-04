Palladino | È stata una serata perfetta una partita da vera Atalanta

Da ecodibergamo.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro la Roma di Gasperini alla New Balance Arena, Raffaele Palladino commenta la serata, definendola “perfetta” e una vera prova di carattere per l’Atalanta. Le sue parole offrono uno sguardo sulle dinamiche della squadra e sull’importanza di questa prestazione. Di seguito, l’intervista completa con le riflessioni del tecnico sulla partita e sui prossimi obiettivi.

L’INTERVISTA. Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria con la Roma di Gasperini alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

palladino 200 stata una serata perfetta una partita da vera atalanta

© Ecodibergamo.it - Palladino: «È stata una serata perfetta, una partita da vera Atalanta»

Leggi anche: Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica»

Leggi anche: Atalanta Roma, Palladino nel post partita: «Una serata magica. Iniziare il 2026 così è una grande cosa. Sulla scintilla finale con Gasperini…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

palladino 200 stata serataAtalanta, Palladino: "Serata magica. Lite con Gasperini? Vi spiego cosa è successo" - Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro la Roma. msn.com

Palladino: "Serata magica davanti ai nostri tifosi, ma dobbiamo mettere questo spirito sempre" - Il tecnico della Dea dopo il successo sul Chelsea: "Godiamoci la serata, pero l'importante ora e la partita di sabato" ... sportmediaset.mediaset.it

Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica» - «I ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta, li ringrazio perché giocare partite del genere ti dà grandi valori. ecodibergamo.it

Raffaele Palladino Intervista Post Atalanta 0 vs 1 Inter 28/12/2025

Video Raffaele Palladino Intervista Post Atalanta 0 vs 1 Inter 28/12/2025

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.