Palladino | È stata una serata perfetta una partita da vera Atalanta
Dopo la vittoria contro la Roma di Gasperini alla New Balance Arena, Raffaele Palladino commenta la serata, definendola “perfetta” e una vera prova di carattere per l’Atalanta. Le sue parole offrono uno sguardo sulle dinamiche della squadra e sull’importanza di questa prestazione. Di seguito, l’intervista completa con le riflessioni del tecnico sulla partita e sui prossimi obiettivi.
L’INTERVISTA. Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria con la Roma di Gasperini alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica»
Leggi anche: Atalanta Roma, Palladino nel post partita: «Una serata magica. Iniziare il 2026 così è una grande cosa. Sulla scintilla finale con Gasperini…»
Atalanta, Palladino: "Serata magica. Lite con Gasperini? Vi spiego cosa è successo" - Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro la Roma. msn.com
Palladino: "Serata magica davanti ai nostri tifosi, ma dobbiamo mettere questo spirito sempre" - Il tecnico della Dea dopo il successo sul Chelsea: "Godiamoci la serata, pero l'importante ora e la partita di sabato" ... sportmediaset.mediaset.it
Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica» - «I ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta, li ringrazio perché giocare partite del genere ti dà grandi valori. ecodibergamo.it
Raffaele Palladino Intervista Post Atalanta 0 vs 1 Inter 28/12/2025
È stata la vittoria del gruppo" Palladino's take after #AtalantaRoma https://youtu.be/0FcTyVgVkd0 #GoAtalantaGo - facebook.com facebook
. @Atalanta_BC | Palladino: “È stata una serata magica, perfetta. Ci tenevamo a cominciare il 2026 nel migliore dei modi” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.