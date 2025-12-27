L’Atalanta domani sera vuole sfatare il tabù Inter Palladino | Vogliamo provarci
Bergamo, 27 dicembre 2025 – L’ Atalanta vuole chiudere l’anno con il botto anticipato, facendo esplodere i fuochi d’artificio (che vengono esplosi regolarmente all’esterno dello stadio dai tifosi dopo le vittorie più significative), provando a fare risultato domani sera alle 20.45 alla New Balance Arena (esaurita in ogni ordine di posto) contro la ‘bestia nera’ Inter. Che i bergamaschi non battono dal novembre 2018, quando si imposero con un roboante 4-1 contro i milanesi all’epoca allenati da Spalletti. Poi il lungo tunnel di risultati negativi, prima con Conte e poi con Inzaghi con una serie di otto sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
