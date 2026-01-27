Champions l’Atalanta domani sera a Bruxelles Palladino | Vogliamo gli ottavi di finale

L’Atalanta affronta domani sera l’Union St Gilloise a Bruxelles, nel match decisivo per qualificarsi agli ottavi di finale. La squadra bergamasca punta a ottenere i tre punti in trasferta, un passo importante nel percorso della stagione. Palladino e i suoi sono determinati a raggiungere l’obiettivo, in una gara che si preannuncia impegnativa e fondamentale per il proseguimento della competizione.

Bergamo, 27 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta, impegnata a Bruxelles a lle 21 al Lotto Park, contro l’Union St Gilloise, cerca tre p unti per provare lo sprint vincente per entrare tra le prime otto. Lo scorso anno la Dea con 15 punti e una differenza reti positiva in doppia cifra, chiuse al nono posto, per un solo punto. Quest’anno i nerazzurri affrontano la volata finale nel gruppone delle squadre a 13 punti, penalizzati però da un solo gol di scarto nella differenza reti: per cui ser virà vincere a Bruxelles, farlo con più reti possibili e sperare in una combinazione, possibile, di risultati favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: “Vogliamo gli ottavi di finale” Approfondimenti su Atalanta UnionStGilloise L’Atalanta domani sera vuole sfatare il tabù Inter. Palladino: “Vogliamo provarci” Atalanta domani sera a Verona per infilare la quarta vittoria consecutiva con Palladino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Atalanta UnionStGilloise Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Le gare di mercoledì: vince la Juve, crolla l'Atalanta; Atalanta-Athletic Bilbao, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions direttamente se... Champions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: Vogliamo gli ottavi di finaleBergamo, 27 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta, impegnata a Bruxelles alle 21 al Lotto Park, contro l’Union St Gilloise, cerca tre punti per provare lo sprint vincente per entrare tra le prime otto ... sport.quotidiano.net Martedì di vigilia per l’Atalanta: domani c’è l’Union Saint-GilloiseDjimsiti recupera per la sfida Champions con l’Union SG. Possibile rientro per Bellanova. Fuori Bakker e Raspadori. calcioatalanta.it Ottime notizie in casa Atalanta Non sarà convocato in Champions, però per la prossima partita di campionato la Dea recupera #Bellanova, assente dai campi di gioco da quasi due mesi! x.com Champions, ultimo turno: le possibilità di qualificazione di Inter, Napoli, Juve e Atalanta. Le percentuali di tutte le squadre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.