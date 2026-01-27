Champions l’Atalanta domani sera a Bruxelles Palladino | Vogliamo gli ottavi di finale

Da sport.quotidiano.net 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta affronta domani sera l’Union St Gilloise a Bruxelles, nel match decisivo per qualificarsi agli ottavi di finale. La squadra bergamasca punta a ottenere i tre punti in trasferta, un passo importante nel percorso della stagione. Palladino e i suoi sono determinati a raggiungere l’obiettivo, in una gara che si preannuncia impegnativa e fondamentale per il proseguimento della competizione.

Bergamo, 27 gennaio 2026 –  Domani sera l’Atalanta, impegnata a Bruxelles a lle 21 al Lotto Park, contro l’Union St Gilloise, cerca tre p unti per provare lo sprint vincente per entrare tra le prime otto.   Lo scorso anno la Dea con 15 punti e una differenza reti positiva in doppia cifra, chiuse al nono posto, per un solo punto. Quest’anno i nerazzurri affrontano la volata finale nel gruppone delle squadre a 13 punti, penalizzati però da un solo gol di scarto nella differenza reti: per cui ser virà vincere a Bruxelles, farlo con più reti possibili e sperare in una combinazione, possibile, di risultati favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

champions l8217atalanta domani sera a bruxelles palladino vogliamo gli ottavi di finale

© Sport.quotidiano.net - Champions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: “Vogliamo gli ottavi di finale”

Approfondimenti su Atalanta UnionStGilloise

L’Atalanta domani sera vuole sfatare il tabù Inter. Palladino: “Vogliamo provarci”

Atalanta domani sera a Verona per infilare la quarta vittoria consecutiva con Palladino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atalanta UnionStGilloise

Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Le gare di mercoledì: vince la Juve, crolla l'Atalanta; Atalanta-Athletic Bilbao, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions direttamente se...

champions l atalanta domaniChampions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: Vogliamo gli ottavi di finaleBergamo, 27 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta, impegnata a Bruxelles alle 21 al Lotto Park, contro l’Union St Gilloise, cerca tre punti per provare lo sprint vincente per entrare tra le prime otto ... sport.quotidiano.net

champions l atalanta domaniMartedì di vigilia per l’Atalanta: domani c’è l’Union Saint-GilloiseDjimsiti recupera per la sfida Champions con l’Union SG. Possibile rientro per Bellanova. Fuori Bakker e Raspadori. calcioatalanta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.