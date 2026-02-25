Champions | Atalanta agli ottavi! Impresa della squadra di Palladino | Borussia Dortmund battuto 4-1

BERGAMO – Impresa dell’Atalanta, che travolge 4-1 il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di Champions League ribaltando la sconfitta per 2-0 dell’andata e qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo. Scamacca porta subito avanti gli orobici al 5', nel recupero del primo tempo Zappacosta raddoppia complice un tiro deviato. Nella ripresa al 12' Pasalic di testa sigla il tris che infiamma ancor più Bergamo, ma i gialloneri al 30' accorciano le distanze con la rete di Adeyemi che virtualmente prolungherebbe la sfida ai supplementari. Nell’ultimo minuto di recupero però un ingenuo fallo in area di Bensebaini – espulso nell’occasione – su Kristovic pronto a colpire di testa consegna a Samardzic il pallone che vale la qualificazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

