Martedì alle 21:00 si disputa la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco alla New Balance Arena. L’Atalanta schiera le formazioni ufficiali con l’obiettivo di segnare almeno un gol, mentre il Bayern Monaco si presenta con la formazione titolare. Le quote e i pronostici prevedono almeno un gol per parte.

L’Atalanta cerca l’impresa agli ottavi di finale di Champions League contro un colosso come il Bayern Monaco e martedì gioca la gara d’andata tra le mura amiche alla New Balance Arena. Gli orobici hanno appena eliminato un club tedesco, ovvero il Borussia Dortmund, con una rimonta incredibile, e sanno di dover sfruttare al massimo il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Bayern Monaco (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol a testa

ATALANTA VS BAYERN MUNCHEN || LEG 1 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026

Atalanta-Bayern Monaco diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVE

