Martedì alle 21:00 si gioca la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l’Atalanta e il Bayern Monaco alla New Balance Arena. L’Atalanta si prepara ad affrontare il colosso tedesco, con entrambe le squadre che cercano di segnare almeno un gol durante l’incontro. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono disponibili per gli scommettitori.

L’Atalanta cerca l’impresa agli ottavi di finale di Champions League contro un colosso come il Bayern Monaco e martedì gioca la gara d’andata tra le mura amiche alla New Balance Arena. Gli orobici hanno appena eliminato un club tedesco, ovvero il Borussia Dortmund, con una rimonta incredibile, e sanno di dover sfruttare al massimo il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Bayern Monaco (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol a testa

