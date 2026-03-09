Atalanta-Bayern Monaco Champions League 10-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì alle 21:00 si svolge la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco alla New Balance Arena. L’Atalanta affronta il club tedesco con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mentre il Bayern Monaco si prepara a questa trasferta in una fase decisiva della competizione. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono disponibili.

L'Atalanta cerca l'impresa agli ottavi di finale di Champions League contro un colosso come il Bayern Monaco e martedì gioca la gara d'andata tra le mura amiche alla New Balance Arena. Gli orobici hanno appena eliminato un club tedesco, ovvero il Borussia Dortmund, con una rimonta incredibile, e sanno di dover sfruttare al massimo il.