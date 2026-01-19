Bayern Monaco-Saint-Gilloise Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi della sfida tra Bayern Monaco e Saint-Gilloise, valida per la settima giornata di Champions League. Qui trovate le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, in vista di un incontro tra due squadre con obiettivi diversi: i tedeschi desiderosi di confermare la loro posizione in classifica, i belgi alla ricerca di punti per qualificarsi. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio europeo.
Reduce dall’ennesima vittoria in patria il Bayern Monaco di Kompany affronta in casa in questa settima giornata di Champions League i campioni belgi uscenti del Saint-Gilloise. I bavaresi hanno dato una impressionante prova di forza sul campo del RB Lipsia: un 1 a 5 costruito in poco meno di 38 minuti nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Numeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Primo stop stagionale per i bavaresi?
