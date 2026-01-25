Che impresa dell' Augsburg! Il Bayern Monaco cade per la prima volta in stagione
Il Bayern Monaco ha subito la prima sconfitta in questa stagione, segnando un momento inatteso per la squadra tedesca. Dopo un percorso senza sconfitte fino a ora, questa vittoria dell'Augsburg rappresenta un punto di svolta nel campionato. Un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri di classifica e aprire nuovi scenari per le prossime gare.
C'è una prima volta per tutti. Anche per gli imbattibili del Bayern Monaco, che fino a questo momento non avevano conosciuto sconfitta in campionato. Poi arriva Chaves, poi arriva Massengo. Insomma, poi arriva l'Augsburg. Due gol perfetti chiudono la pratica: è 1-2 all'Allianz Arena. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl match tra Bayern Monaco e Augsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta un derby bavarese molto atteso.
Bayern MonacoBayern Monaco, la sconfitta contro l’Augsburg porta con sé un precedente storico in Bundesliga. Ecco cosa è successo oggi Corsi e ricorsi storici che hanno dell’incredibile. In Bundesliga, quando il B ... calcionews24.com
Bayern Monaco, ma allora sei umano Gli uomini di Kompany perdono a sorpresa in casa in Bundesliga, non succedeva dall’8 marzo 2025 contro il Bochum! Impresa dell’Augsburg all’Allianz Arena - facebook.com facebook
