Il Bayern Monaco ha subito la prima sconfitta in questa stagione, segnando un momento inatteso per la squadra tedesca. Dopo un percorso senza sconfitte fino a ora, questa vittoria dell'Augsburg rappresenta un punto di svolta nel campionato. Un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri di classifica e aprire nuovi scenari per le prossime gare.

C'è una prima volta per tutti. Anche per gli imbattibili del Bayern Monaco, che fino a questo momento non avevano conosciuto sconfitta in campionato. Poi arriva Chaves, poi arriva Massengo. Insomma, poi arriva l'Augsburg. Due gol perfetti chiudono la pratica: è 1-2 all'Allianz Arena. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che impresa dell'Augsburg! Il Bayern Monaco cade per la prima volta in stagione

Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl match tra Bayern Monaco e Augsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta un derby bavarese molto atteso.

Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl match tra Bayern Monaco e Augsburg si svolgerà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: L'azienda dell'imprenditore albanese Burim Hazrolli diventa sponsor del club tedesco Augsburg; Il Dortmund punta a colmare il divario con il Bayern nella sfida contro l'Augsburg - le formazioni iniziali; Bayern Monaco-Augsburg, presentazione del match: bavaresi favoriti con Kane protagonista.

Bayern MonacoBayern Monaco, la sconfitta contro l’Augsburg porta con sé un precedente storico in Bundesliga. Ecco cosa è successo oggi Corsi e ricorsi storici che hanno dell’incredibile. In Bundesliga, quando il B ... calcionews24.com

Bayern Monaco, ma allora sei umano Gli uomini di Kompany perdono a sorpresa in casa in Bundesliga, non succedeva dall’8 marzo 2025 contro il Bochum! Impresa dell’Augsburg all’Allianz Arena - facebook.com facebook

L’ @esa ha firmato un nuovo #contratto nell'ambito della Flight Ticket Initiative con Rocket Factory Augsburg @rfa_space per il lancio di due diverse #missioni, dedicate a testare tecnologie spaziali innovative sviluppate da aziende europee. astrospace.it/2026 x.com