assunzioni si riducono i bonus giovani e mezzogiorno

Le ultime modifiche alle assunzioni prevedono una riduzione dei bonus destinati ai giovani e alle aree del Mezzogiorno. Lo sgravio per le aziende che assumono under 35, che fino ad aprile copriva il 100% dei contributi, ora viene limato al 70%. La misura si applica fino alla fine di aprile e riguarda le aziende che inseriscono nuovi lavoratori giovani in queste zone.

Gli incentivi per assumere giovani (in tutta Italia) e disoccupati over 35 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno si assottigliano rispetto alla versione “robusta” prevista dal Dl Coesione ma guadagnano quattro mesi di durata, rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2025. Si allunga di un anno, senza subire invece decurtazioni, il bonus contributivo del 100% per assumere donne svantaggiate. È il risultato della conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 2002025), avvenuta la scorsa settimana. Per rifinanziare gli incentivi il Governo userà in parte risorse europee e statali del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, e in parte i fondi stanziati con la legge di Bilancio 2026 per agevolare l’occupazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

