Il decreto Milleproroghe ha subito un ritardo perché il deposito degli emendamenti si è concluso tardi, spostando l’arrivo in aula alla Camera a venerdì 20 febbraio. La misura permette di prorogare per un altro anno il bonus donne e di dare quattro mesi in più per le assunzioni di giovani. La sospensione ha creato tensioni tra i deputati, che attendono ora di discutere le modifiche proposte. La decisione finale potrebbe influenzare diverse iniziative di politica occupazionale e di sostegno alle donne.

L’approdo in aula alla Camera del decreto Milleproroghe è slittato a venerdì 20 febbraio causa ritardo nel deposito degli emendamenti. Le modifiche approvate nelle ultime ore prolungano la vita di alcune misure di sostegno occupazionale in vigore da anni e finora sempre confermati. Il testo modificato prevede tra il resto una mini-proroga di 4 mesi per i bonus per le assunzioni di giovani e di lavoratori impiegati nella Zes e una proroga di un anno per il bonus donne, ma con una riduzione della percentuale di decontribuzione. Il bonus giovani e il bonus Zes Mezzogiorno-Zes Unica vengono estesi fino al 30 aprile 2026, con la decontribuzione per i datori di lavoro che assumono under35 che resta al 100% solo se le assunzioni comportano un “incremento occupazionale netto”, altrimenti scende al 70%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Milleproroghe, un altro anno per il bonus donne e 4 mesi per le assunzioni di giovani e nella Zona economica speciale

Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto MilleprorogheIl governo ha deciso di eliminare dal decreto Milleproroghe il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne, due strumenti che incentivano l’assunzione di queste categorie.

Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, perché il governo li ha cancellati dal decreto MilleprorogheIl decreto Milleproroghe ha annunciato la cancellazione dei bonus giovani under 35 e bonus donne, precedentemente previsti nel testo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.