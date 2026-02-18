Decreto Milleproroghe un altro anno per il bonus donne e 4 mesi per le assunzioni di giovani e nella Zona economica speciale
Il decreto Milleproroghe ha subito un ritardo perché il deposito degli emendamenti si è concluso tardi, spostando l’arrivo in aula alla Camera a venerdì 20 febbraio. La misura permette di prorogare per un altro anno il bonus donne e di dare quattro mesi in più per le assunzioni di giovani. La sospensione ha creato tensioni tra i deputati, che attendono ora di discutere le modifiche proposte. La decisione finale potrebbe influenzare diverse iniziative di politica occupazionale e di sostegno alle donne.
L’approdo in aula alla Camera del decreto Milleproroghe è slittato a venerdì 20 febbraio causa ritardo nel deposito degli emendamenti. Le modifiche approvate nelle ultime ore prolungano la vita di alcune misure di sostegno occupazionale in vigore da anni e finora sempre confermati. Il testo modificato prevede tra il resto una mini-proroga di 4 mesi per i bonus per le assunzioni di giovani e di lavoratori impiegati nella Zes e una proroga di un anno per il bonus donne, ma con una riduzione della percentuale di decontribuzione. Il bonus giovani e il bonus Zes Mezzogiorno-Zes Unica vengono estesi fino al 30 aprile 2026, con la decontribuzione per i datori di lavoro che assumono under35 che resta al 100% solo se le assunzioni comportano un “incremento occupazionale netto”, altrimenti scende al 70%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto MilleprorogheIl governo ha deciso di eliminare dal decreto Milleproroghe il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne, due strumenti che incentivano l’assunzione di queste categorie.
Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, perché il governo li ha cancellati dal decreto MilleprorogheIl decreto Milleproroghe ha annunciato la cancellazione dei bonus giovani under 35 e bonus donne, precedentemente previsti nel testo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milleproroghe: il calendario dei lavori e gli emendamenti all'esame della Camera; Milleproroghe. Stop alle incompatibilità per gli infermieri fino al 2029. Slitta avvio farmacia dei servizi e nuove norme su accreditamento. Le proposte di maggioranza; In Parlamento; Università telematiche, deroga minima agli esami in presenza: quali studenti coinvolge.
Milleproroghe 2025, un anno in più per i permessi di costruire e le autorizzazioni ambientali: ecco chi potrà usufruirneIl regime speciale sui tempi dei cantieri esteso da 36 a 48 mesi per la conclusione dei lavori. Un sistema nato per l’emergenza prezzi si è trasformato in una proroga strutturale ... corriere.it
Un altro anno per il bonus donne, mini-proroga per giovani e ZesArriva una mini-proroga di 4 mesi per i bonus giovani e Zes e di un anno per il bonus donne, ma con una riduzione della percentuale di decontribuzione. Lo prevede un emendamento riformulato al decreto ... ansa.it
Mobilità in deroga, "È un risultato fondamentale che restituisce certezze a oltre 300 nuclei familiari in #Sardegna", ha detto l'assessora #Manca Attraverso una norma correttiva nel Decreto Milleproroghe, la #Regione ha ristabilito il #sussidio per i lavoratori ex facebook
Decreto Legge "Milleproroghe": con il voto della Camera il Governo conferma la cancellazione dell'entrata in vigore dei divieti su test animali per sostanze d’abuso e xenotrapianti! #LAV continuerà a battersi per una scienza senza sfruttamento animale lav.it/ x.com