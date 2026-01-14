Lavoro bilancio in nero Si riducono le assunzioni e i contratti indeterminati sono sempre più rari

Nel 2025, le imprese di Massa Carrara hanno registrato una diminuzione delle assunzioni, con un ricorso crescente al lavoro in nero e una riduzione dei contratti a tempo indeterminato. Questo trend evidenzia una situazione di difficoltà economica e di mercato, particolarmente evidente nella stagionalità delle offerte di lavoro, che si concentrano principalmente nei mesi estivi nel settore dei servizi. Un quadro che richiede attenzione e riflessione sulle dinamiche occupazionali locali.

Massa Carrara, 14 gennaio 2026 – Bilancio con il segno meno nel 2025 per le imprese della provincia di Massa Carrara sul fronte delle assunzioni previste: un dato che di per sé deve far riflettere ma che diventa ancora più crudo analizzando la stagionalità delle proposte di lavoro, con i picchi che ciclicamente si presentano soltanto in estate nel settore dei servizi. E' quanto emerge dai dati del Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e condotta con il supporto della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dell'Istituto Studi e Ricerche.

